Cada vez es más común que los camareros y camareras desgarguen sus frustaciones en las redes sociales. El último caso conocido es el de una una joven moza vivió un desagradable con unos clientes y decidió compartirla en Internet. La trabajadora grabó su desgarradora reacción, la subió a Instagram y se volvió viral.

La muchacha se llama Joyce Ferrer y trabaja en un restaurante de la ciudad de Bayamón, en Puesto Rico, pero gracias al poder de las redes la imagen recorrió el mundo.

El el clip se puede observar a la joven llorando desconsoladamente ya que, según relató, los comensales pagaron una cuenta de 100 dólares y no le reconocieron su labor ni con palabras de agradecimiento ni con dinero. Ferrer no pudo contener sus lágrimas y conmovió a todos.

“Lo que me molesta son los clientes, mira cómo me ponen… Yo no puedo creer que me jodí con una mesa, los traté súper bien, ellos [eran] muy amables”, comenzó su relató

De acuerdo con lo expresado, en uno de los platos el arroz estaba frío, por lo que no dudó en cambiarlo para que los clientes no se disgustaran. “Les pregunté si todo estaba bien como 10 veces, porque a mí no me gusta estar comiendo y que haya algún problema en la mesa. Les pregunto y me dicen: ‘Sí, todo bien, tranquila que sabemos que no es culpa tuya”, agregó.

Tras el incidente con el pedido, la mesera quiso tener una atención con la mesa y habló para que en el restaurante les hicieran un descuento. Sin embargo, esto no tuvo ningún efecto en el agradecimiento que esperaba recibir.

“La persona me pide la cuenta, se la cobró mi hermana, y no puedo creer que el ticket era de 100 [dólares] y no me dejaron ni un solo dólar… Me jodí con los demás, me olvidé de las otras mesas con tal que todo saliera bien con ellos, y ¿para qué? Para que me hicieran eso", sostuvo entre lágrimas.

"Ellos no piensan, la gente no entiende que la comida no la hago yo, sino la gente en la cocina. Sin nosotros los meseros nadie te sirve el pu… plato en la mesa, el cocinero no te lo va a llevar”, manifestó.

Por último, lamentó que todo su esfuerzo no fuera reconocido por los comensales, quienes, al parecer, terminaron conformes con su trabajo.“Me duele todo lo que me tuve que joder para que ellos salieran contentos. Salieron contentos y no me agradecieron ni con propina ni con palabras”, cuestionó.

El video se viralizó y los internautas no tardaron en expresar su indignación por la situación que vivió: “¡Los meseros viven de la propina, si usted va a un restaurante donde hay meseros y no tiene dinero para dar propina mejor no vaya!”, incidó uno de los usuarios.