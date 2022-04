Actualmente, el Salario Mínimo Vital y Móvil en la Argentina asciende a unos 38.940 pesos, según lo resolvió el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil en su última convocatoria. Entre los diferentes incrementos acordados, este año subirá al menos un 45%, siendo que en diciembre trepará a los $47.850.

En este sentido, un post de Twitter puso el tema en el centro de la discusión y generó un intenso debate en las redes sociales, luego de que una usuaria publicara una oferta laboral anónima donde la persona requirente detalló cantidad de horas, remuneración, y un desglose del salario que generó polémica entre los internautas.

El supuesto empleador especificó que la propuesta consta de media jornada, o sea 4 horas y media, por un salario de 30 mil pesos, pero sin detallar el tipo de tareas ni el pormenor de las condiciones laborales.

Más abajo, el potencial jefe pormenoriza el detalle del salario, siendo que 10 mil pesos es la suma fija, 5 mil el presentismo, 5 mil la puntualidad y 10 mil pesos por “objetivo alcanzado”.

Por un lado, en la red social del pajarito, las discusiones se basaron en torno a la suma de 30 mil pesos por media jornada laboral: “¿Cómo la gente puede decir que está bien? Un alquiler nomás te sale 20 lucas. No entiendo desde qué posición hablan..no te alcanza para una mierda eso”; “Es un part Time. 4 horas por día. No vas a pagar un alquiler más gastos con 4 hs diarias de laburo (salvo pocas excepciones que, si las encontrás, pasanos el dato)”, fueron algunos de los comentarios, evaluando el costo de vida actual en nuestro país en relación al ingreso.

Además, los usuarios hicieron hincapié en que de esos 30 mil pesos, solo 10 son los “fijos”, siendo que el resto del salario depende de otros factores: “Son 30 mil fijos en caso de que cumplas estas explícitas condiciones" jajajaja”. “A los 10.000 fijos hay que restarle el viático”, comentaron.

“El problema no es el salario bajo, es la falta de oferta. Si hubiese mucho más empleo tendría que subir el sueldo indefectiblemente para conseguir a alguien. Así con el ispa arruinado y sin empleo, lo pone a miseria y sale a pescar”, también explicaron, y otro usuario imaginó: “Imagínate llegar 15 minutos tarde por el tráfico y perder 10 mil jajaja me pego un tiro”.

Y continuaron, en la misma línea: “Hola, llegaste 21 segundos tarde. Perdiste puntualidad -5000. No alcanzaste el objetivo son -5000. No viniste ayer, no importa si tenés gripe, tenías que venir. Perdiste presentismo -5000”, hipotetizaron. Otro internauta también puso el énfasis en lo mismo y explicitó que, si algún día perdés el colectivo tenés un contratiempo y llegas 15 minutos tarde, los 10 mil pesos “es lo único que vas a cobrar en el mes”.

Otro usuario fue más allá y analizó a quienes defendieron la oferta laboral, porque “no les parece que esté mal”: “Gente, ni se gasten en evaluar, esto es abusivo...el que crea que no lo es cumple una de las siguientes condiciones: también lo cagan con su salario y no se da cuenta; vive con sus padres y no tiene idea de que es un salario; o es el que caga gente con estos salarios”.

