TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas por los internautas, ya que sus contenidos son realmente muy extraordinarios. Es una plataforma que muestra y viraliza los videos que hace que la gente sienta algún tipo de emoción, sea alegría, enojo, tristeza, ternura o cualquier otra.

Esta vez una repartidora de DoorDash recorrió todas las redes sociales después de haberse mostrado comiendo los pedidos de sus clientes mientras hacía las entregas sin ningún tipo de pudor.

TikTok es una de las app favoritas de los usuarios de Internet.

DoorDash es una app de delivery muy nombrada y utilizada en Estados Unidos, pero también suelen decir que es muy polémica por la manera en la que se manejan sus repartidores. El video fue compartido por la cuenta de @chiinax._.

Durante el clip se la ve a la joven viajando en un auto mientras iba comiendo y agregó un texto que decía: “yo comiendo tu comida después de que terminó el temporizador porque elegiste la opción ‘dámelo’, pero te negaste a encontrarme abajo según las instrucciones de la aplicación y las mías”.

Es más, la protagonista de este insólito hecho escribió un breve texto es su descripción del video que causó más polémica aún. “No trabajo para ti de gratis, hermano. Haz tu maldito recorrido y obtén tu comida”.

La reacción de los usuarios de TikTok

El video tuvo tantas reproducciones en la plataforma que logró llegar a mucha gente, la cual no se mostró nada a gusto con la manera de actuar de la repartidora de delivery. Sin embargo, también hubo opiniones contrarias.

"Cómo ser despedido 101″, “es por eso que no les doy propina". "Nunca recibes el pedido correcto y quieres actuar”, “pero, estoy embarazada, vivo en el octavo piso y los ascensores están afuera”, “como obtuvieron un reembolso completo y crédito después de ese adiós”, fueron algunos de los tantos comentarios al respecto.

.

Al recibir tanto "hate", como dicen los adolescentes hoy en día, la repartidora hizo un video para responder a los comentarios negativos. Pero lo que causó más indignación en los usuarios es que, lejos de arrepentirse, reafirmó su postura con respecto a lo que hizo.

La chica explicó que si los clientes no bajan a buscar su comida en el tiempo programado de espera, el cual es de 8 minutos, existen dos posibilidades para el destino de la comida. Una es que se tire la comida y, la otra, comérsela.

Además, dijo que no hay ninguna posibilidad que la aplicación la pueda despedir de su trabajo ya que ella es su "propia jefa". Según los datos que brindó The Daily Dot, el 28% de los repartidores de esta aplicación afirmaron haber hecho lo mismo que la chica cuando la gente no retira su pedido.