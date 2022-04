No es la primera vez en la que una persona es atacada por un pitbull. Las imágenes son sumamente impresionantes, pero hasta el momento ninguna víctima había logrado grabar por sí misma el violento hecho. @valeriasmithvv, le contó a sus seguidores de TikTok el incómodo momento que vivió cuando un perro se soltó de su correa en un parque y la empezó a correr.

Según sostienen algunos estudios, algunos perros pitbull y otras razas similares, tienen características innatas que tienden a desarrollar más su lado agresivo y depredador, pero la crianza también influye. Según informan los veterinarios, el 30% del comportamiento de un animal depende de la raza, mientras que el 70% restante deriva de la crianza.

Los especialistas, dicen que un perro de raza potencialmente peligrosa debe permanecer hasta los tres o cuatro meses de vida con su madre y sus hermanos, porque cuando es sacado antes de tiempo tienen problemas de adaptación. Además, se los debe tener bien cuidados, alimentados y no se les debe pegar bajo ninguna circunstancia, ya que de lo contrario comenzara a desarrollar conductas agresivas y peligrosas tanto con otros animales como con las personas.

En Argentina es muy usual ver en la televisión y en las redes sociales ataques de pitbull a personas o a razas más pequeñas como los Caniches, pero esta problemática no es solo nacional. Alrededor del mundo, muchos países se preguntan que se puede hacer con estos animales que generan mucho daño y muertes en el año.

@valeriasmithvv mostró en TikTok un recuerdo "gracioso" que le mostró Google. En él se veía cómo la joven fue atacada por un pitbull blanco, que estaba atado con una pequeña correa en un palo de un parque de México. El video se hizo viral y género mucho miedo.

Todo sucedió hace algunos meses en una plaza de la localidad mexicana de Culiacán. La chica iba caminando tranquila cuando vio al animal sentado. Smith pensó que el perro sería alegre y juguetón, pero en cuanto le silbo, se puso loco. Rápidamente, se desprendió el collar y la comenzó a correr tan rápido que la alcanzo y le mordió las piernas y los brazos.

Debido a la repercusión que tuvo el video, la joven salió a contar todos los detalles del hecho. "Le quise hablar, así como le hablo yo a todos los perros, y no me esperaba que fuera actuar diferente" explicó Valeria en otro Tiktok. Además, dijo que si bien ahora se ríe de la situación, en ese momento tuvo mucho medio por su vida. . Ante la pregunta de los usuarios acerca de como sé salvo, la chica aseguró que, luego de unos segundos, llego el dueño. Rápidamente, este lo agarro del cuello y lo saco del camino. "Lo tecleó", afirmo Smith. Luego de lo sucedido, el cuidador le pidió disculpas. .

"Bueno, al menos ya sabemos que estás viva", escribió una usuaria. "Mi peor pesadilla" aseguró una mujer, mientras que otra persona contó su experiencia con un pitbull "Casi me mordió uno la semana pasada y me subí hasta arriba de la hamaca".

Valeria concluyó que el hecho le dejo una moraleja "no hay que confiar tanto en los perros, aunque no todos son malos y no todos los dueños van a educar bien".