A través de las redes sociales comenzó a circular un video de un joven defendiendo a su amiga de cuatro acosadores. El clip se volvió viral en Twitter y grupos de WhatsApp y a su protagonizca lo bautizaron: "El caballero del amor”.

El caballero en cuestión se llama Isaac y estaba junto a una amiga en un bar, cuando cuatro hombres comenzaron a molestarla. Según relató, le comenzaron a decir cosas "morbosas" y ante eso ella les hizo un gesto con la mano y se pusieron violentos.

En ese momento Isaac se puso en alerta y salió en defensa de su amiga. Se dirigió a ellos y les preguntó "por qué le faltan el respeto" y según este, al verlo solo se dirigieron hacia él de forma agresiva.

La discusión se trasladó a la calle y acabó en una pelea. Y sorpresivamente, a pesar de que eran cuatro contra uno, Isaac terminó victorioso.

¿Cuál fue su secreto? Con el primer golpe que le dio a uno de los acosadores lo dejó inconsciente en el piso. A continucación, Isaac incitó a los otros tres a que se enfrentaran a él al grito de "¿quién sigue?", pero ninguno se atrevió.

La pelea no pasó a mayores porque la amiga, víctima del acoso, le pidió que se fueran de allí y que la violencia parara.

A pesar de que el vídeo se grabó hace un año, recién se volvió viral en los últimos días. El encargado de compartirla fue un usuario de Twitter, llamado Fernando Campos, y según contó, ocurrió en un local de tacos en Santillo, en la ciudad mexicana Coahuila

¿Quién es el Caballero del amor?

Luego de la gran repercusión que tuvo el tuit con el video, Campos indagó más sobre los hechos y se contactó con Issac.

A través de un audio, con la presunta voz del "Caballero del amor", el joven relató lo ocurrido y explicó que su amiga se levantó de la mesa del local para ir al baño, cuando un grupo de cuatro hombres que estaban en otra mesa le dicen algo, lo cual le molestó a ella, pero que é. ignoró.

Sin embargo, al salir ella del sanitario “le vuelven a decir algo, la morra se regresa y les levanta el dedo...” al ver esto, él decidió levantarse y confrontar a los acosadores.

“Me vieron solo y se pusieron bien picudos... estábamos adentro del local y me fui saliendo...dejé uno adentro del local a otro en la entrada a ese le pegue y no se cayó...”, relató.

