Globos, torta, carteles, recuerdos; las familias que se juntan a celebrar ocasiones especiales en las vidas de los recién nacidos suelen poner el rostro del celebrado en absolutamente todo, no sea que los invitados olviden a quién están felicitando. Sin embargo, el recuerdo que creó una familia para el bautismo de su recién nacido fue tan poco común que se volvió viral en TikTok.

Después de la ceremonia religiosa, la familia de Zyanya Torres regresó a su casa para comer, beber y continuar celebrando a "Patito", su hijo recién nacido. La madre preparó todo para que sea una fiesta inolvidable: globos en las paredes, comida en las mesas, y, lo más emocionante, una "lluvia de dólares" que disparó con un arma de utilería.

Cuando los presentes vieron lo que estaba por pasar no dudaron un segundo en lanzarse "de palomita" hacia los dólares y atraparlos. Todos se tiraron de cabeza a recolectarlos con la misma emoción que los más chicos esperan debajo de una piñata de cumpleaños. "Todos aventándose por los dólares", se lee en el texto que incluyen las imágenes.

Sin embargo, se dieron cuenta de un particular detalle que no esperaban y que generó conmoción en todos aquellos que se lanzaron a por los dólares: los billetes eran falsos. La imagen de cada uno de ellos no era la de algún presidente o figura reconocida, sino la del propio bautizado. Los papás del pequeño decidieron imprimir su cara en los papeles para pasar un divertido momento junto a sus amigos y familiares. "Jajajaja lo mejor del Bautizo de Patito", escribió la madre en el video que se volvió viral.

En pocos días desde su publicación, el simpático video llegó a superar las 1,3 millones de visualizaciones, reunió más de 28 mil 'me gusta's y cientos de comentarios de los usuarios de TikTok, quienes reaccionaron con humor y sorpresa a la broma que jugaron los padrinos del bautizado a los invitados.

"Jajajajaja eso no se lo esperaban", "Y lo más gacho que solo como 10 dólares aventó el padrino", "Fuimos timados", "lo mejor que mis ojos vieron hoy" y "aló mejor era como en una kermesse, ahora cambiarás los dólares tomados por dólares de verdad al finalizar el evento, es lindo ese detalle" fueron algunos de los comentarios de los usuarios bajo el video viral, que motivó a varios internautas a intentar el mismo truco en su próximo festejo.