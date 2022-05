Una vez más, Viviana Canosa logró ubicarse entre lo más comentado de Twitter, aunque esta vez, convirtiéndose en el blanco de todas las burlas. Los usuarios de la red social del pajarito no le dejaron pasar su polémico error al referirse a los "jóvenes que sueñan con un futuro fuera de la Argentina".

En ese sentido, la periodista aprovechó para acompañar su relato con el tuit del "streamer" y humorista Luquitas Rodríguez, el cual cuenta con más de 278 mil seguidores en esa plataforma.

.

En el tuit del escándalo, el comediante escribió irónicamente, junto a una foto de su amigo, y periodista, Germán Beder: "Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo, hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país".

Sin embargo, al hacer referencia a la enorme cantidad de pibes que quieren irse del país, Canosa puso como ejemplo al streamer, quien en realidad había escrito el tuit viral a modo de broma.

El tuit en broma del streamer.

Previo al insólito error que cometió la conductora, el posteo de Luquitas Rodríguez ya había logrado convertirse en viral, alcanzando un sinfín de "me gusta" y comentarios. La periodista comenzó introduciendo el tuit del famoso streamer diciendo: "Los pibes se van porque no encuentran acá un futuro mejor". Luego, comenzó a relatar el viral tuit, y los usuarios de la red social no tardaron en resaltar su error.

.

"Un pibe que dice basta, como tantos millones, y tantos pibes que, si tuvieran la posibilidad, también se van a la mierda de la Argentina", continuó diciendo Canosa, luego de leer el tuit del humorista.

Los usuarios de Twitter no le dejaron el error a Canosa

Los seguidores de Luquitas Rodríguez salieron a comentar a en manada, debido a que, justamente, en el programa radial "Paren la Mano", el cual conduce el autor del tuit por Vorterix, suelen burlarse de los dichos Viviana Canosa.

A raíz del gran revuelo que causó en las redes sociales el error de la conductora, el influencer Germán Beder, quien aparece en la imagen del tuit viral de Ródriguez, se encargó de publicar el video de Canosa en su cuenta de Twitter.

El tuit generó un sinfín de comentarios.

"Un pibe que dice basta", escribió el joven en su posteo, y los usuarios salieron a hacer todo tipo de bromas al respecto. "No puede ser cierto esto", escribió sorprendida una usuaria, mientras que otra coincidió con ella, y escribió irónicamente: "La periodista que más chequea las fuentes".