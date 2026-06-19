Dejó su auto en el mecánico y lo encontró a los días haciendo transporte de pasajeros

Un hombre vivió una situación inesperada luego de dejar su auto en un taller mecánico para su reparación. Mientras circulaba por la calle, se encontró con su propio vehículo en movimiento, pero manejado por otra persona.

La escena, que logró registrar en video, rápidamente se viralizó en TikTok, donde superó el millón de reproducciones y generó miles de comentarios entre los usuarios.

Llevó su auto a reparar al taller mecánico y vio que otra persona lo estaba manejando en la calle

El usuario de TikTok Kevin Scholles ("mdschollesk") publicó un video en el que mostró la insólita situación que le tocó atravesar. Según explicó, había dejado su auto en el taller mecánico para realizar algunas reparaciones, pero nunca imaginó que lo encontraría circulando por la calle.

Mientras manejaba, comenzó a grabar al notar algo extraño: "La verdad, yo no entiendo a la gente porque... El auto este que va ahí adelante, que es un Corsa negro, la patente H-J-I... a ver si me acerco más. Es mi auto", expresó con sorpresa.

A medida que se acercaba, confirmó sus sospechas. "Nunca me avisaron nada. H-G-I 542, ese es mi auto. Y está trabajando", afirmó al descubrir que el vehículo estaba siendo utilizado por uno de los mecánicos como herramienta laboral en una aplicación de viajes. El hecho llamó aún más la atención porque, según indicó, el auto todavía no estaba listo para ser entregado.

"Supuestamente le faltaban algunas cosas para terminar... me lo iban a entregar el sábado. Hoy lo veo acá trabajando", agregó. El tiktoker se tomó la situación con bastante humor, aunque también dejó entrever su molestia.

En otro tramo del video, lanzó: "¿Cómo no te voy a ver, boludo, si estás trabajando en Marcos Paz y yo vivo en Marcos Paz? Hacela bien si la vas a hacer. Pero ni eso, ni siquiera sirven para hacer las cosas bien".

A pesar de lo ocurrido, el hombre aclaró que no pensaba confrontar en ese momento al mecánico. "No pasa nada, no le voy a decir nada, pero ya me vio. Mirá, me vio porque le estoy haciendo señas de luz y me estoy cag* de risa porque la verdad... para cag* de risa estas cosas", comentó.

Sin embargo, adelantó que pediría explicaciones cuando fuera a retirar el vehículo. "Cuando me quiera cobrar el sábado, le voy a decir que le tengo que descontar cuatro días de laburo", concluyó.

Los comentarios en redes sociales

El video generó que varios usuarios opinen sobre lo sucedido. Muchos expresaron indignación por el uso del vehículo sin autorización, mientras que otros pusieron en duda la veracidad del episodio.

Entre los comentarios destacados se leyeron frases como: "Un buen mecánico lo prueba que quede perfecto antes de entregar"; "Es tu auto pero no sabías la patente? Rari."; "¿A quién se lo llevaste? Así no voy al mismo lugar."; "Quizás lo está probando"; y "Yo ya hubiera llamado a la policía".