La insólita reacción de un perro "policía" ante un ladrón que entró a la casa para robar una bicicleta

Una cámara de seguridad instalada en una casa de la localidad sanjuanina de Chimbas registró una curiosa situación cuando un ovejero alemán, popularmente conocido como "perro policía", tuvo una insólita reacción ante la aparición de un ladrón.

El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles en una vivienda ubicada en el barrio Villa Obrera y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, sorprendiendo a los usuarios por la inesperada reacción del animal frente al intruso.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el delincuente aprovechó que el portón estaba abierto para entrar y llevarse una bicicleta.

La bicicleta que se llevó el ladrón.

Las grabaciones muestran que, al acceder al patio delantero de la vivienda, el sospechoso se encontró cara a cara con un ovejero alemán que se encontraba en el lugar. En principio, la presencia del perro hacía pensar que el robo podía verse frustrado, ya que se trata de una raza asociada habitualmente con tareas de vigilancia y protección.

Sin embargo, la escena tomó un rumbo completamente distinto al esperado cuando, lejos de enfrentar al desconocido o intentar expulsarlo de la propiedad, el animal reaccionó con temor, retrocedió varios pasos y buscó resguardarse, dejando el camino libre para que el delincuente actuara sin obstáculos.

Según señalaron los propietarios de la vivienda y puede apreciarse en el video, el ladrón logró apoderarse de la bicicleta y escapar sin encontrar resistencia alguna por parte de la mascota.

Además, los damnificados indicaron que el sospechoso sería una persona conocida en el barrio por su presunta participación en distintos hechos delictivos ocurridos en la zona, una situación que genera preocupación entre los vecinos.