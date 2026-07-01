La predicción de un presidente apuntó contra la Selección Argentina en el Mundial 2026: "Messi sufrirá..."

Las particularidades del Mundial 2026 sumaron un nuevo capítulo luego de la trascendencia pública que adoptaron diversos personajes durante las últimas semanas. Estos tuvieron predicciones sobre quién podría ser el campeón o cómo se desarrollarían algunos partidos específicos.

Uno de los partidos más llamativos de los 16avos de final será Argentina - Cabo Verde, tras la heroica clasificación del elenco africano en un grupo que compartía con España, Uruguay y Arabia Saudita.

Ante este contexto, el presidente de Timor Oriental, José Ramos-Horta, aseguró que "los argentinos no podrán aguantar a los caboverdianos" durante el encuentro que se disputará el viernes 3 de julio.

El presidente de Timor Oriental apuntó contra la Selección Argentina

"Messi sufrirá su primera derrota", detalló el mandatario del país asiático, que además remarcó las aptitudes físicas de la "Cenicienta" del torneo y de tradiciones religiosas y espirituales.

Ramos-Horta puntualizó que los caboverdianos "cuentan con una constitución física y espiritual sin igual gracias a una dieta rigurosa: la cachupa, una mezcla de maíz, frijoles, carnes y muchas más proteínas".

Otro de los puntos que marcó el mandatario fue que los futbolistas de esta selección "cuentan con la bendición de todos los dioses" por la combinación entre el catolicismo y las tradiciones africanas.

"¿Quién no creyó en la Selección Nacional de Cabo Verde? Mejor dicho, ¿quién creyó en ella? Yo creí y sigo creyendo. Cabo Verde ya ganó", desafió el presidente de Timor Oriental.