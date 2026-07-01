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Miércoles, 1 de julio de 2026

Firme junto al pueblo
IMPERDIBLES

Los mejores memes de Julio, un clásico del inicio del séptimo mes del año

Los montajes de Julio Iglesias son una tradición en las redes sociales a esta altura del año.

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Con la llegada del séptimo mes del año, las redes sociales volvieron a llenarse con una de las tradiciones más esperadas y repetidas de Internet: los memes de Julio.

Como sucede año tras año, el cantante español Julio Iglesias se convirtió en el protagonista de miles de memes que juegan con su nombre para darle la bienvenida al mes en el cual el invierno se pone a pleno.

Los mejores memes de Julio.
Los mejores memes de Julio.

&nbsp;Los mejores memes de Julio.
 Los mejores memes de Julio.
&nbsp;Los mejores memes de Julio.
 Los mejores memes de Julio.

Ya en los últimos días de junio, comenzaron a multiplicarse las imágenes y bromas: "Julio se está asomando" o "Ya viene Julio" son los memes que aparecen entre los más compartidos en plataformas como X, Facebook, Instagram y WhatsApp.

&nbsp;Los mejores memes de Julio.
 Los mejores memes de Julio.

Una vez iniciado el mes, los usuarios redoblaron la apuesta con nuevas versiones de los clásicos, como la imagen que muestra al artista descendiendo de un avión y la leyenda "Llegó Julio", o la que está inspirada en el popular juego de cartas UNO con la frase "El 1 de Julio".

&nbsp;Los mejores memes de Julio.
 Los mejores memes de Julio.

&nbsp;Los mejores memes de Julio.
 Los mejores memes de Julio.
&nbsp;Los mejores memes de Julio.
 Los mejores memes de Julio.

La creatividad de los internautas no se detuvo allí, ya que varios memes se relacionan con situaciones cotidianas o fenómenos climáticos: "Ya empezaron a romper los huevos con Julio" o "Está helado Julio" se ubicaron entre los más graciosos.

&nbsp;Los mejores memes de Julio.
 Los mejores memes de Julio.

Lejos de molestarse por este fenómeno, el intérprete siempre se mostró dispuesto a tomárselo con humor. "Siempre que no sean ofensivos...", reconoció en una entrevista con la revista ¡Hola!

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