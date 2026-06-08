Preparó un pollo al horno con papas, pero un error fatal le arruinó la receta: "Mi marido está enojado"

Una mujer decidió encargarse de la preparación de la cena con una receta simple y práctica de pollo con papas al horno, algo que nunca falla. Sin embargo, lo que parecía una tarea simple terminó tomando un giro inesperado en el momento de servir el plato, cuando un detalle en la preparación llamó la atención de su marido.

Al darse cuenta de una equivocación en uno de los ingredientes, la situación generó una reacción inmediata dentro de la cocina y cambió por completo el clima del momento. El episodio, que comenzó como algo de todos los días, terminó convirtiéndose en una escena cargada de sorpresa que causó furor en las redes sociales.

Hizo la comida, pero un error en el plato generó comentarios entre los usuarios

Hizo la comida, pero un error en el plato generó comentarios entre los usuarios

Una mujer preparaba una receta cuando descubrió, casi sobre el final, que había confundido una bolsa de papas con otra que en realidad contenía chipá. El error modificó por completo el resultado del plato, ya que lo que esperaba que fuera una guarnición clásica terminó transformándose en algo totalmente distinto. Según contó, la situación generó sorpresa dentro de su casa, especialmente en su pareja, que reaccionó con molestia al momento de ver la comida servida.

Luego del episodio, decidió compartir lo ocurrido en redes sociales a través de un video donde relató la equivocación con humor: "Hice pollo a la plancha con las papas, no sé cómo se dicen, y al final eran chipá, me equivoqué de bolsa", explicó mientras mostraba el plato ya terminado. En las imágenes se la ve entre risas, reconociendo que el detalle pasó desapercibido hasta el final de la preparación.

La situación tomó mayor repercusión cuando enfocó a su esposo y comentó su reacción: "Y acá mi marido enojado porque está comiendo una pelota de queso en vez de papa con el pollo". Esa frase fue la que terminó de impulsar la circulación del video, que rápidamente generó comentarios y opiniones entre los usuarios.

Como suele suceder en estos casos, las reacciones no tardaron en aparecer y el foco se trasladó al comportamiento del hombre. Muchos usuarios defendieron a la cocinera y cuestionaron el enojo descrito en el video.

"¿Enojado? Que no coma nada entonces", escribió una usuaria, mientras que otro comentario muy repetido fue: "Que cocine él". También hubo quienes lo tomaron con humor y destacaron el resultado inesperado de la receta.

"Pero el tupe de enojarse con semejante banquete. Dejalo.", comentó una persona. En la misma línea, otro usuario resumió el tono general de las respuestas con una frase que se repitió varias veces: "Amiga, invitanos a nosotros a comer pollito con chipá".