Un baquiano de la zona de Pasteadero Chico, al noreste de Metan, en Salta, afirmó haberse encontrado con el "ucumar", una criatura a la que llaman el "Yeti" salteño. Esta bestia, que habita los montes de la provincia de Salta y gran parte de los países cordilleranos al norte de este punto, aparentemente sorprendió al trabajador.

El hombre contó que estaba caminando por los campos de choclo y sospechó que le estaban robando dichas plantaciones de maíz, por lo que salió a espantar a los ladrones. Fue en ese momento que divisó a la temible bestia, similar a un oso mezclado con un ser humano.

El relato del baqueano coincide con la investigación que hizo el diario salteño El Tribuno, el cual mostró fotos a animales muertos con signos de mutilación severa, que podría estar vinculado a laceraciones producidas por el famoso ucumar.

El ucumar fotografiado hace décadas.

En diálogo con Crónica HD, el periodista David Aguirre, quien fue al lugar de los hechos -a cuatro kilómetros de San José de Metán-, y contó lo que le dijo el testigo que había visto a la bestia mitológica. El baqueano creyó, en un primer momento, que los ruidos que había escuchado se debían a que varias personas le estaban robando los campos de maíz. Sin embargo, se dio cuenta de que en realidad se trataba de la criatura mítica la que merodeaba por el paraje.

Según dijo el periodista, el baqueano se encontró de noche con esta figura humanoide de aproximadamente 1,80 metros. El hombre que vio a esta bestia está completamente atemorizado y se niega a hablar en vivo con los medios de comunicación.

"Yo a la noche no quiero salir, escucho los perros, pero ya no salgo", le habría confesado el lugareño a Aguirre, quien también detalló que el lugar tiene zonas naturales que no están dedicadas a la producción y que forman parte de la selva. Por lo tanto, el periodista admitió que ese sitio es "perfecto para la vida del ucumar".

Asimismo, Aguirre contó que una productora está filmado una película sobre este ser en los alrededores de Metán, a causa de miles de denuncias de los vecinos que creyeron haber visto a este monstruo de la mitología aimara.

En relación con los casos de avistamiento de esa figura, mitad hombre, mitad oso, el movilero contó la historia que un hombre de la ciudad de Salta que se había ido a pescar con unos amigos en el río Bermejo y se encontró con la criatura en medio de la noche. Producto de eso, el testigo de los hechos quedó mudo del miedo.

Las declaraciones del hombre que vio al ucumar

"Por las noches me encierro porque todavía sigo asustado, tuve que ir al médico porque me salía sangre de la nariz, tenía vómitos y diarrea. Además, como es una costumbre, me hice curar del susto. Anoche los perros ladraron afuera y salieron corriendo, pero ya no quise ir a ver qué era", confesó el testigo al medio local El Tribuno.

"Sé que hay todo tipo de comentarios y bromas, pero yo jamás mentiría. Yo le aseguro que he visto a esa bestia peluda, como un mono grande, de unos 1,70 metros de altura. En los últimos años y desde hace décadas hay muchos testimonios de gente que asegura que lo vio en Metán y en la zona de Rosario de la Frontera. Yo no creía en eso, pero ahora lo vi de cerca con mis propios ojos". contó el hombre, vecino de la localidad de Metán.

Luego agregó: "Yo había terminado de escuchar por radio un partido de fútbol. Era una noche tranquila, pero luego escuché que los perros labraban mucho y arremetían hacia el sembradío. Yo pensé que podría ser alguna vaca, o caballo, o ladrones que entran a robar choclos, por eso agarré mi linterna y me fui hacia ese sector, en medio de una oscuridad total".

"Los perros estaban asustados y regresaron de inmediato. Cuando alumbré hacia adelante quedé completamente aterrado porque ahí estaba esa cosa, era como un gorila grande, peludo y color oscuro. Iba caminando a paso lento, era muy robusto, miró hacia donde yo estaba y ahí le vi los ojos rojos. Luego se metió al monte", concluyó en su relato.

¿Qué es el ucumar?

En aimara "ucumar" significa hombre oso. Se trata de una bestia peluda de aproximadamente 1,70 metros que parece un gorila y tiene ojos rojos. Se dice que vive en las laderas de los cerros en Salta y por las noches ronda los campos. Su última aparición aterrorizó a los vecinos de los alrededores de San José de Metán. Además, vive en la zona cordillerana, desde latitudes cercanas a la provincia de Salta, hasta Centro América. En el norte del continente lo llaman el "Yeti" o "Pie Grande".

A pesar de la mitología, los expertos en vida silvestres creen que los pobladores confunden a este monstruo con un oso autóctono de la zona, llamado oso andino, que se caracteriza por tener "anteojos" blancos y los ojos rojos. Su estatura al parearse es de aproximadamente 1,7 metros.