Varias personas que transitaban en un vehículo particular se enfrentaron a golpes de puño y palazos contra un camionero que los habría "encerrado" en medio de la carretera. Las imágenes de la tremenda trifulca fueron registradas con el teléfono celular de una de las personas allí presentes y se viralizaron inmediatamente.



