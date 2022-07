Según las cifras oficiales difundidas por el INDEC, el costo de la canasta básica alimentaria para una familia compuesta por dos adultos y dos menores en edad escolar aumentó un 4,6% en el mes de junio. para no ser considerado indigente, el grupo familiar debió tener un ingreso de 46.000.



