A punto de volver a jugar en River, Germán Pezzella hizo una desgarradora confesión: "Estaba en un camino raro y oscuro"

Está muy cerca de volver a jugar luego de una lesión que lo tiene marginado desde agosto de 2025. Pero mientras se prepara para estar disponible para Eduardo Coudet y defender los colores de River, Germán Pezzella hizo una dura confesión referida a la rotura de ligamentos que lo dejó, desde hace siete meses, fuera de las canchas.

"El último año previo a la lesión, no estaba pasando por un buen momento, y todo tiene una consecuencia. Cuando estás en ese camino un poco raro, un poco oscuro que frecuentás terminan mandándote algo para llamarte la atención y decir: 'Hay que frenar'. Empezar de cero a intentar, desde donde puedas, agarrar un hilito para tirar y volver a ser", explicó.

"Es muy difícil porque con mucha de la gente que vos hablás te dicen la fácil: ‘Acabás de salir campeón del mundo. Vivís en España'. Tuve la suerte de, antes de volverme, estar en un club, en el que me brindaron todo y tener que decirles que me quería ir", agregó Pezzella.

Además, afirmó que su llegada a River no fue lo que pensaba en la previa: "Cuando vine para River me di cuenta de que no estaba terminando de disfrutar. El trabajo era mucho más propio, instrospectivo. Fue mucho y me superó. Fue una gran enseñanza para mí porque en la vorágine que vivimos nosotros muchas veces nos aislamos por el nivel de exposición y empezás a perder un poco el foco de la gente que realmente tenés al lado y dejás de prestar atención a cosas que se te escapan".

"Hoy en día disfruto mucho de las pequeñas cosas. Hoy me permito tomar mates con un amigo y que mi cabeza esté ahí. Eso fue lo que en este tiempo más me fue ayudando a transitar el día a día", concluýo Pezzella.