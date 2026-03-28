River sumó a Tobías Ramírez, una joven promesa: cómo juega y qué puede aportar en la defensa





Lo cerró rápido y en la semana se suma al plantel. En silencio y aprovechando el cupo que abrió la partida de Matías Galarza Fonda, River incorporó al juvenil de Argentinos Juniors Tobías Ramírez, un defensor de 19 años y de largo recorrido en las selecciones juveniles de la "Albiceleste".

Salido de las inferiores del "Bicho", Ramírez se caracterizó siempre por su liderazgo, una faceta que lo hizo destacar siempre como juvenil y que fue fundamental para su debut en Primera con tan solo 17 años en 2024, justamente, contra River en el Monumental.

Luego de un buen 2024 en el que jugó 31 encuentros con el club de La Paternal, su participación en el equipo fue bajando progresivamente aunque, en octubre del año pasado, se destacó como una de las figuras de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile. En ese torneo fue el segundo futbolista con más intercepciones y el tercero con mayor cantidad de despejes, jugando la totalidad de los minutos e incluso llegando a ser capitán.

Otra de las fortalezas de Ramírez es su gran capacidad con el juego aéreo, materia en la que destaca con sus 1,85 metros de altura. Hábil con ambos perfiles, puede jugar tanto de dos como de seis y, cuando Eduardo Coudet era el director técnico del Alavés, ya se había interesado en contar con el joven futbolista.

En cuanto a la negociación, en Argentinos Juniors aseguran que la venta se cerró en 5 millones de dólares por el 80% del pase, aunque desde el "Millonario" coinciden en el porcentaje, pero difieren en la cantidad, afirmando que el fichaje costó 3.5 millones. Su vínculo se extenderá hasta diciembre de 2019.