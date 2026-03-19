Boca recibió una sensacional noticia para la ampliación de la Bombonera: los detalles

Todo está cada vez más encaminado. Juan Román Riquelme confirmó oficialmente en los últimos días que Boca inició las gestiones para agrandar la capacidad de La Bombonera. En ese sentido, presentó el proyecto ante Ferrosur, para poder comenzar a construir las torres que estarán varios metros por encima de las vías. Y ya aprobado ese ítem, solo faltaba recibir la autorización final de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) para empezar las obras.

Hay que recordar que la idea es que los trabajos arranquen lo antes posible, pero para eso son necesarios todos los permisos. Lo cierto es que Boca recibió luz verde de la CNRT y ahora el conjunto de la Ribera está más cerca de empezar las obras detrás de las plateas.

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Así las cosas, la ampliación de La Bombonera es más factible que nunca y dejaría de ser un simple proyecto para plasmarse en realidad en poco tiempo. Y el templo xeneize pasará de 56.000 a más de 80.000 espectadores.

Igualmente hay que destacar también que todavía falta la aprobación absoluta, por lo que esta cuestión se trata de un paso importante pero no definitivo.

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De esta manera, el Xeneize percibió un visto bueno preliminar para lo que próximamente será la obra que ampliará la capacidad del recinto. Así las cosas, Boca recibió el OK del anteproyecto, pero ahora resta que lo aprueben ADIF, ABBE y el GCBA.