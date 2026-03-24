Dos jugadores de River entre las 50 mejores promesas del mundo, según un prestigioso ranking internacional

El ranking "NXGN 2026", publicado por el medio inglés 'Goal', reunió a las principales promesas del fútbol mundial, esta vez nacidas a partir de 2007 y, en esta edición, aparecen dos futbolistas de River dentro de una nómina dominada por jugadores que participan de las ligas europeas.

Dentro de la lista, uno de los nombres destacados es el de Franco Mastantuono, hombre del Real Madrid que nació en la cantera Millonaria. El zurdo ocupa el cuarto lugar del listado y es el argentino mejor posicionado.

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Además de su caso, la Banda tiene a dos hombres del plantel que dirige Chacho Coudet. Uno de ellos es Ian Subiabre y se ubica en el puesto 36°, gracias a su participación en la Selección Argentina juvenil

Sobre él, el informe remarca: "Con Julián Álvarez, Enzo Fernández y Franco Mastantuono entre sus recientes éxitos, la cantera de River Plate ha estado imparable en los últimos años, y existe la firme convicción de que Ian Subiabre podrá seguir los pasos de los recientes exjugadores del gigante argentino".

Además, resaltan que el delantero es "capaz de jugar como delantero centro o en la banda derecha, este joven de 19 años ha sido vinculado en el pasado con clubes como el Manchester United, el Manchester City y el Liverpool, y si Subiabre logra mantener el puesto que se ha ganado últimamente en la alineación del River Plate, un traspaso a Europa no debería tardar mucho en materializarse".

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En tanto, el otro representante del plantel Millonario es Kendry Páez, quien figura en el puesto 20°. El ecuatoriano, a préstamo desde Chelsea, es considerado uno de los mediocampistas ofensivos con mayor proyección del continente.

Acerca del ecuatoriano, el informe señala que "cuando el Chelsea acordó pagar hasta 17 millones de libras (21 millones de dólares) para fichar al mediocampista de Independiente del Valle, Kendry Páez, en el verano de 2023, se esperaba que, para cuando llegara a Stamford Bridge dos años después, estuviera listo para el primer equipo de los Blues. Y si bien ese plan no se desarrolló como se esperaba, no cabe duda de que Páez sigue siendo uno de los mediocampistas ofensivos con más talento natural que han surgido en Sudamérica en los últimos años".

A su vez, agrega sobre su presente: "El joven de 18 años fue cedido al Estrasburgo, club filial del Chelsea, al inicio de la presente temporada y tuvo un comienzo prometedor en Francia, pero su estancia se vio truncada prematuramente por una reestructuración del club que dejó sin sitio para él en la plantilla. Posteriormente, Páez se unió a River Plate también cedido, aunque su progresión se ha visto frenada por una lesión en el hombro que ha puesto en duda la participación del goleador más joven en la historia de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de este verano con Ecuador".

El listado no solo destaca promesas, sino también futbolistas que tienen impacto en la élite y es por eso que en el primer lugar aparece Lamine Yamal, seguido por el brasileño Estevao Willian (Chelsea) y el español Pau Cubarsí (Barcelona), tres nombres que ya son protagonistas en clubes de primer nivel.

El Top 10 lo completan Mastantuono, Lennart Karl (Bayern Múnich), Max Dowman (Arsenal), Luka Vuškovi (Hamburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille), Geovany Quenda (Sporting de Lisboa) y Ethan Nwaneri (Olympique de Marsella).



