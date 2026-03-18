Inter Miami vs. Nashville, por la Copa de Campeones de la Concacaf: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Inter Miami recibirá a Nashville SC este miércoles desde las 20 en el Chase Stadium, por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf.

Tras el empate 0-0 en la ida, el equipo dirigido por Javier Mascherano buscará hacerse fuerte como local y avanzar de ronda en el certamen internacional.

Inter Miami, entre la irregularidad y la ilusión internacional

El conjunto de Florida no atraviesa su mejor momento en la Major League Soccer. En su última presentación igualó sin goles ante Charlotte FC, en un partido en el que no estuvieron Lionel Messi ni Rodrigo De Paul.

Ese resultado cortó una racha positiva y dejó al vigente campeón en el noveno puesto con apenas siete puntos. En ese encuentro también se destacó el debut de David Ayala, exvolante de Estudiantes de La Plata.

Cabe destacar que Inter Miami accedió directamente a los octavos de final de la Concachampions, sin necesidad de disputar fases previas.

Nashville llega invicto y con refuerzos

Por su parte, Nashville SC arriba a este cruce en gran forma. El equipo dirigido por Brian Callaghan acumula tres triunfos y un empate en la temporada.

Entre sus refuerzos se destaca Cristian Espinoza, ex Boca Juniors y Huracán, quien llegó como Jugador Designado.

Para alcanzar esta instancia, Nashville tuvo que superar una fase previa en la que goleó a Atlético Ottawa con un contundente global de 7-0 (2-0 en la ida y 5-0 en la vuelta).

Todo abierto tras el empate en la ida

El partido de ida terminó 0-0, por lo que la serie quedó completamente abierta y se definirá en Miami.

Inter Miami aparece como favorito, pero deberá estar atento al poder ofensivo de Nashville, ya que en esta competición sigue vigente la regla del gol de visitante. Un tanto del conjunto visitante podría complicar seriamente las aspiraciones de Las Garzas.

Probables formaciones Inter Miami vs. Nashville por la Copa de Campeones de la Concacaf

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Lionel Messi, Telasco Segovia, Germán Berterame. DT: Javier Mascherao

Nashville: Joe Willis; Daniel Lovitz, Walker Zimmerman, Jack Maher, Andy Najar; Hany Mukhtar, Patrick Yazbek, Edvard Tagseth; Jacob Shaffelburg, Sam Surridge y Alex Muyl. DT: Brian Callaghan

Cómo ver en vivo Inter Miami vs. Nashville por la Copa de Campeones de la Concacaf

El partido entre Inter Miami y Nashville por la Copa de Campeones de la Concacaf será transmitido en vivo por Disney+ Premium, previa contratación del canal codificado.