Irán jugará el Mundial 2026: lo confirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Luego de las dudas sobre la posible ausencia de Irán en el Mundial 2026, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la Selección asiática disputará el torneo que comenzará el 11 de junio próximo en Estados Unidos y también se jugará en Canadá y México.

"Irán estará en la Copa del Mundo. Estamos aquí para esto. Nos felicitamos porque es un equipo muy fuerte. Estoy muy contento", expresó Infantino este martes en Antalya, Turquía, donde el elenco persa goleó 5 a 0 a Costa Rica.

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El presidente de la FIFA afirmó haber conversado con jugadores y cuerpo técnico de Irán y sostuvo que "los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo". También destacó la solidez del plantel iraní y expresó su satisfacción por la clasificación del equipo asiático. "He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien", expresó el máximo directivo, según reportó la agencia AFP.

Desde que estalló el conflicto en Medio Oriente, la participación de Irán estuvo envuelta en dudas. Tras los ataques norteamericanos a Teherán a fines de febrero, que provocaron la muerte del líder supremo de la nación islámica, el ayatolá Ali Khamenei, el Ministro de Deportes del país persa, Ahmad Donyamali, había descartado el viaje de la selección a Estados Unidos.

Por su parte, el presidente norteamericano, Donald Trump, había expresado en primer lugar que Irán sería "bienvenido" en Estados Unidos para disputar el Mundial. Pero pocos días después, se retractó y advirtió que "no sería apropiado por su seguridad" que viajaran a su país.

El pasado jueves, la Federación de Fútbol de Irán había empezado negociaciones con diferentes dirigentes para mudar sus encuentros a México y Canadá, y así evitar a los Estados Unidos, país que se encuentra en guerra con el representante asiático.

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"La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a usar el poder del fútbol y la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y promover la paz", dijo Infantino durante la reunión de Consejo de la FIFA.

Recordemos que Irán será parte del Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Jugará sus partidos en Los Ángeles, en Estados Unidos, y en Vancouver, en Canadá.