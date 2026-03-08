La calentura de Estudiantes de La Plata con la designación de Hernán Mastrángelo para el cruce con Lanús: sus polémicos antecedentes

Luego del debut, con derrota, del Cacique Medina como entrenador de Estudiantes de La Plata y todo lo que sucedió con los rumores que acecharon a la institución, respecto a un supuesto reclamo económico de parte del empresario Foster Gillett, en el Pincha no ganan para sustos.

Es que para la jornada (fecha 10°) que marcará la vuelta del fútbol profesional, en la que el León recibirá a Lanús, la designación de Hernán Mastrángelo como árbitro principal trajo mucha preocupación.

El encuentro se jugará el miércoles 13 de marzo a las 20 en el Estadio UNO y su designación volvió a generar debate entre los hinchas porque salió a la luz el recuerdo de un polémico partido frente a Central Córdoba (Liga Profesional 2023).

Aquel cotejo ante el elenco santiagueño (1 a 1 en La Plata) había dejado con mucha bronca a los platenses, porque el empate visitante había llegado tras un penal muy discutido que Mastrángelo había convalidado tras la revisión en el VAR.

El árbitro había considerado intencional una mano de Jorge Rodríguez dentro del área, una decisión que generó fuertes reclamos por parte del plantel Albirrojo y de sus hinchas.

Y como si esta situación no fuera suficiente, al siempre polémico Mastrángelo lo acompañará José Carreras en el VAR y sus antecedentes recientes con la entidad platense, tampoco son del agrado del León.

¿El recuerdo? Durante el Torneo Clausura 2025 y en UNO, Carreras no alertó sobre una plancha de Facundo Bruera sobre Facundo Rodríguez que pudo haber significado una expulsión. Y, en esta presentación, le anularon un tanto a Guido Carrillo, lo que despertó la polémica porque la determinación no fue clara.

EL HISTORIAL DE HERNÁN MASTRÁNGELO CON ESTUDIANTES DE LA PLATA

Hernán Mastrángelo dirigió a Estudiantes en 15 oportunidades y el Pincha registra 5 victorias (2 de ellas consecutivas), 5 empates y 5 derrotas bajo su arbitraje.