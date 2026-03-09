La maldición de los lesionados en Boca no se detiene: quién es el jugador que pierde Úbeda por varias semanas

Cuando las lesiones parecían empezar a darle tregua a Claudio Úbeda y los lesionados en Boca iban reapareciendo para tener al plantel más armado, el arranque de la semana le dio un nuevo revés: Tomás Belmonte se desgarró y no solo será baja este miércoles ante San Lorenzo, sino también por un mínimo de tres o cuatro semanas, de acuerdo a su evolución.

El propio club fue el encargado de informar la mala noticia en el Mundo Xeneize, con un comunicado breve en el que también dio cuenta de que Ángel Romero "se encuentra en recuperación" y todavía no está en condiciones de volver a los convocados. "Belmonte presenta una lesión muscular grado II del aductor izquierdo", reza el informe del cuerpo médico.

Si bien es cierto que el ex Lanús había perdido su lugar a manos de Milton Delgado en el último tiempo, también lo es que venía siendo una de las principales piezas de recambio para Úbeda en el mediocampo, ya sea para ingresar en el segundo tiempo o reemplazar a algún titular en casos circunstanciales.

Al tratarse de un desgarro de una gravedad media-alta, Boca no contará con Belmonte prácticamente por un mes, entre lo que le demandará la rehabilitación más la posterior puesta a punto para recuperar ritmo. Es decir, se perdería al menos los siguientes partidos ante San Lorenzo, Unión, Instituto y Talleres.











