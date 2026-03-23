Marcelo Bielsa sorprendió con la lista de Uruguay: dos del fútbol argentino y un regreso polémico

Todo definido. Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de convocados de Uruguay para los amistosos internacionales de la fecha FIFA, en una nómina que incluye a dos futbolistas del fútbol argentino: Fernando Muslera y Matías Viña.

La convocatoria del arquero de Estudiantes de La Plata generó sorpresa, ya que no formaba parte del proceso del entrenador desde su participación en el Mundial de Qatar 2022. El experimentado guardameta, con pasado en Galatasaray, atraviesa un buen presente y viene de consagrarse campeón con el Pincha a fines de 2025. Mientras que Viña, lateral izquierdo de River, se sumará también a la Celeste.

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En la nómina también llamó la atención la ausencia de Nahitan Nández, quien había sido citado en los últimos compromisos del seleccionado y cuenta con continuidad en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita. A su vez, se mantienen nombres habituales en el ciclo de Bielsa como Sergio Rochet, Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez.

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Durante esta ventana internacional, Uruguay disputará dos amistosos exigentes como preparación para la próxima Copa del Mundo. El primero será frente a Inglaterra el viernes a las 16.45, mientras que el martes 31 de marzo jugará ante Argelia desde las 15.30, rival que compartirá grupo con la Selección Argentina en el Mundial.