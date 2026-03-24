Mundial 2026: cuándo se juegan los repechajes y qué selecciones pelean por las seis plazas que quedan vacantes

La última fecha FIFA de marzo previa al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá arrancará en los próximos días y en la misma se disputarán los partidos correspondientes al repechaje, en donde se conocerán a los seis clasificados restantes. Cuatro de estos serán de UEFA, mientras que los otros dos del resto del mundo.

Por parte de la UEFA, el formato de juego tendrá cuatro llaves con las 16 selecciones participantes, que lucharán por los cuatro boletos a la cita mundialista. Estas cuatro llaves están conformadas por dos semifinales y la posterior final por un cupo al certamen.

Por el lado del resto del mundo son seis los países que luchan por dos boletos. En este caso, los cuatro peores ubicados por el ranking de FIFA se enfrentarán en una semifinal, mientras que los dos mejores esperan directamente en el partido definitorio por un cupo.

La primera parte de estos repechajes se llevarán a cabo entre el jueves 26 y viernes 27 de marzo con los partidos correspondientes a las semifinales. Las finales por los seis cupos para el Mundial se disputarán el martes 31 del mismo mes, con horario a confirmar.

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En cuanto al repechaje de la UEFA, la primera llave compuesta por Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia se llevará a cabo el jueves 26 de marzo desde las 16.45 horas de Argentina. Los ganadores de estos cruces se enfrentarán a partido único en Gales o Bosnia, y el clasificado al Mundial irá al Grupo B

La segunda llave, que tiene los partidos entre Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania también será el jueves 26 de marzo a las 16.45 horas. Los ganadores se enfrentarán por un boleto en Ucrania o Suecia, y el que logre la clasificación a la cita mundialista formará parte del Grupo F.

Pasando al tercer cruce, en el que Turquía se enfrenta a Rumania y Eslovaquia a Kosovo, se jugarán el jueves 26 de marzo. En el caso de Turquía será a las 14.00 horas de Argentina, mientras que Eslovaquia a las 16.45. El clasificado de esta zona irá al Grupo D.

Para finalizar con UEFA, en la cuarta llave Dinamarca se enfrenta a Kosovo el jueves 26 de marzo a las 16.45 horas. República Checa recibe a Irlanda el mismo día y a la misma hora. Quien se clasifique a la Copa del Mundo, formará parte del Grupo A.

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Por el lado del resto del mundo, en el primer repechaje la Selección de Nueva Caledonia se enfrentará a la de Jamaica el viernes 27 de marzo a las 00.00 horas de Argentina en el Akron Stadium, mientras que en el segundo, la Selección de Bolivia jugará ante Surinam el jueves 26 de marzo, desde las 19.00 horas en el Estadio BBVA Bancomer.

En las finales esperan República Democrática del Congo por el primer cruce e Irak por el segundo. En cuanto a los grupos, el ganador del Repechaje A integrará el Grupo K, mientras que el Repechaje B irá Grupo I. Cabe destacar que todas las finales, tanto de UEFA como del resto del mundo, se jugarán el martes 31 de marzo con horario a confirmar.











