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Para Boca difícil y para River accesible: así fue el simulacro del sorteo para las copas Libertadores y Sudamericana

Antes del día esperado día, la Conmebol realizó el simulacro de los sorteos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, con resultados dispares para Boca y River.

EBalmaceda

Mañana por la tarde, las luces del fútbol latinoamericano se posarán en Asunción, donde se realizará el sorteo para la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

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En ese marco, para que no haya sobresaltos, Conmebol realizó este miércoles un simulacro para conformar las zonas y, tanto Boca como River, obtuvieron resultados bastante dispares.

El Xeneize, que será cabeza de serie en el máximo torneo continental, quedó emparejado junto a tres rivales complicados: Cruzeiro, Junior de Barraquilla y Deportes Tolima.

Teniendo en cuenta el nivel de los otros clubes en la Otra Mitad de la Gloria, al Millonario le tocó un grupo mucho más accesible junto a Cienciano, Boston River y Deportivo Recoleta de Paraguay.

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Cabe recordar que el sorteo se iniciará a partir de las 20:00 y allí se definirán todos los grupos de ambas competencias.

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