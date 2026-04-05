River avanza por Guillermo Maripán: los detalles

River Plate comenzó a moverse en el mercado de pases con un objetivo claro de reforzar la defensa con experiencia. En ese contexto, el club de Núñez inició gestiones por Guillermo Maripán, actual zaguero de Torino, cuyo contrato finaliza en junio de 2026.

El interés cuenta con el aval del entrenador Eduardo Coudet, quien considera prioritario sumar jerarquía a la última línea, más allá de las variantes actuales como Germán Pezzella y la reciente incorporación de Tobías Ramírez.

La posible llegada del defensor chileno también estará sujeta a la evaluación del nuevo director deportivo, Pablo Longoria, quien tendrá un rol clave en la planificación del plantel. En ese sentido, uno de los puntos a analizar será la conveniencia de incorporar a un jugador de 31 años, sin proyección de reventa pero con amplia experiencia internacional.

Surgido en Universidad Católica, Maripán tuvo pasos por Deportivo Alavés y AS Monaco, que lo adquirió por 18 millones de euros. Posteriormente recaló en el conjunto italiano, donde llegó a ser capitán y una de las figuras del equipo.

Sin embargo, en los últimos encuentros perdió terreno en la consideración del entrenador tras la irrupción de Ardian Ismajli.

Con 1,91 metros de altura, fuerte en el juego aéreo y 21 goles en su carrera, Maripán aparece como una oportunidad de mercado para River, que ya inició contactos preliminares para intentar sumarlo libre en el segundo semestre de 2026.

La operación también podría estar condicionada por una eventual salida de Paulo Díaz, otro de los pilares defensivos del equipo.

Por ahora, las negociaciones están en una fase inicial, pero en Núñez ya trabajan pensando en reforzar una zona clave de cara a los próximos desafíos.