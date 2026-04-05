River hoy: Eduardo Coudet mete mano en el once para enfrentar a Belgrano

River Plate volverá a presentarse este domingo en el Monumental frente a Belgrano de Córdoba por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, en un encuentro en el que buscará sostener su buen arranque de resultados en el ciclo de Eduardo Coudet.

El entrenador deberá realizar modificaciones obligadas debido a dos bajas sensibles en defensa. Por un lado, Gonzalo Montiel no estará disponible por un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, lesión que también lo dejó afuera de la Selección Argentina. En su lugar, todo indica que ingresará Fabricio Bustos, quien aún no sumó minutos en 2026.

Por el otro lateral, Marcos Acuña será baja por suspensión tras alcanzar el límite de amarillas. Su reemplazo natural será Matías Viña.

Más allá de estas modificaciones en defensa, el foco del cuerpo técnico está puesto en mejorar el funcionamiento ofensivo. En ese sentido, Sebastián Driussi aparece como el único con lugar asegurado en el ataque, tras haber convertido dos goles en el inicio del ciclo.

El delantero, que suele desempeñarse como acompañante de un centrodelantero, viene ocupando un rol más centrado ante la falta de alternativas claras en esa posición.

Las principales incógnitas pasan por quiénes lo acompañarán en ofensiva. Para uno de los puestos, Coudet define entre Ian Subiabre y Maxi Salas, mientras que el otro lugar se disputa entre Joaquín Freitas, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez.

Con variantes obligadas y ajustes tácticos en estudio, River buscará hacerse fuerte en casa y seguir sumando en un inicio de ciclo que, en resultados, ha sido positivo pero que aún busca consolidar su funcionamiento colectivo.

La probable formación de River vs. Belgrano

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera, Ian Subiabre o Maximiliano Salas; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas o Juanfer Quintero o Kendry Páez.