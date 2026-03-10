Menú
TERMINÓ LA NOVELA

Rodrigo Auzmendi firmó en San Lorenzo y Lanús contrató a un delantero extranjero en el cierre del mercado de pases

Justo en el cierre del mercado de pases, Rodrigo Auzmendi dejó Banfield y se convirtió en jugador de San Lorenzo pese al coqueteo con Lanús. Finalmente, el Granate cerró a un refuerzo del exterior.

EBalmaceda

El mercado de pases en el fútbol argentino terminó este martes y le puso fin a una de sus últimas novelas: la situación de Rodrigo Auzmendi.

Después de varios días de incertidumbre, el delantero destrabó su salida de Banfield y pasó a préstamo por un año a San Lorenzo.

Esta tarde, el atacante de 25 años firmó su contrato y posó con la camiseta del Ciclón, que desembolsó 100 mil dólares por la operación y tendrá una opción de compra.

Así, quedó desestimado el coqueteo del bonaerense con Lanús, que recientemente se quedó sin Rodrigo Castillo, el goleador que se fue a jugar a Fluminense.

Pero pese al desaire, en el Granate no se quedaron quietos y cerraron la llegada de un futbolista del exterior.

Se trata del colombiano Yoshan Valois, que a sus 21 años llegará proveniente de Deportivo Pasto y pondrá el gancho hasta fines de 2029.

Rodrigo Auzmendi firmó en San Lorenzo y Lanús contrató a un delantero extranjero en el cierre del mercado de pases

El delantero cafetero, de quien la institución del Sur adquirió el 80% del pase, viene de convertir 10 goles en 20 partidos con su antiguo club.

