Rodrigo Auzmendi firmó en San Lorenzo y Lanús contrató a un delantero extranjero en el cierre del mercado de pases

El mercado de pases en el fútbol argentino terminó este martes y le puso fin a una de sus últimas novelas: la situación de Rodrigo Auzmendi.

Después de varios días de incertidumbre, el delantero destrabó su salida de Banfield y pasó a préstamo por un año a San Lorenzo.

Esta tarde, el atacante de 25 años firmó su contrato y posó con la camiseta del Ciclón, que desembolsó 100 mil dólares por la operación y tendrá una opción de compra.

¡Auzmendi es de Boedo! %uD83D%uDD35%uD83D%uDD34



El delantero llega a préstamo desde Banfield hasta el 31/12/2026, con cargo de $100.000 USD y opción de compra.



Ya fue presentado en la reunión de Comisión Directiva y los hinchas pudieron escuchar sus primeras palabras en ADN Stream.



¡Vamos,... pic.twitter.com/EQcl8LCAT1 — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 11, 2026

Así, quedó desestimado el coqueteo del bonaerense con Lanús, que recientemente se quedó sin Rodrigo Castillo, el goleador que se fue a jugar a Fluminense.

Pero pese al desaire, en el Granate no se quedaron quietos y cerraron la llegada de un futbolista del exterior.

Se trata del colombiano Yoshan Valois, que a sus 21 años llegará proveniente de Deportivo Pasto y pondrá el gancho hasta fines de 2029.

El delantero cafetero, de quien la institución del Sur adquirió el 80% del pase, viene de convertir 10 goles en 20 partidos con su antiguo club.