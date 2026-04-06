Salen a la venta las entradas para ver a Franco Colapinto en Argentina: cómo comprarlas y el misterio sobre los precios

Tras las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, y ante la falta de acción en la Fórmula 1, Franco Colapinto dará una exhibición única en la Argentina el próximo domingo 26 de abril. Hoy a las 16 saldrán a la venta las entradas de los sectores preferenciales, aunque todavía no fueron confirmados los precios.

El piloto de Alpine será el primer corredor argentino en manejar un auto de F1 por las calles de Buenos Aires, y los fanáticos que quieran verlo con mayores comodidades deberán sacar entradas.

Este lunes 6 de abril, desde las 16, se habilitará una preventa exclusiva en la Argentina para quienes posean tarjeta de crédito de Mercado Pago, con la posibilidad de abonar hasta en tres cuotas sin interés. La venta general comenzará el martes 7 de abril a las 16, con todos los medios de pago habilitados.

El Road Show contará con extensos sectores gratuitos para el público. Además, habrá lugares exclusivos, que serán pagos.

Franco Colapinto tuvo un gesto con dos niños en el GP de Japón de Fórmula 1 que enloqueció a un fotógrafo

El tramo delimitado será recorrido sobre un Lotus E20, un modelo de Fórmula 1 diseñado por Lotus F1 Team para la temporada 2012 que fue conducido por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. El reglamento de la categoría no permite la utilización de monoplazas actuales por fuera de la competencia oficial.

Será la primera exhibición de un coche de Fórmula 1 en Buenos Aires desde diciembre de 2011, cuando el australiano Daniel Ricciardo se subió a un Red Bull RB7. El monoplaza era el que había manejado Sebastian Vettel ese año al ser campeón.

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La jornada tendrá como eje un circuito callejero de 2 kilómetros que se montará sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, donde se llevarán a cabo dos show runs oficiales, que serán el punto culminante del día.



