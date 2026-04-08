Vuelven los visitantes en el Ascenso: cuáles son los dos partidos que se jugarán con ambas hinchadas

La Asociación del Fútbol Argentino dio un paso significativo en el fútbol argentino: anunció el regreso del público visitante al Ascenso, una medida que comenzará como "prueba piloto" en dos encuentros de la Primera Nacional.

Los dos encuentros designados por el organismo corresponden a la fecha 10 del campeonato de la máxima categoría del ascenso: Quilmes vs. Nueva Chicago y Colegiales vs. Temperley tendrán parcialidad visitante.

El organismo del fútbol argentino emitió un comunicado para dar a conocer la medida, en el cual se le agradeció a las autoridades de la seguridad en la provincia. "Esta Asociación agradece profundamente el compromiso y el trabajo mancomunado que se está llevando a cabo para poder realizar dichos encuentros al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; y al Titular del APreViDe, Guillermo Cimadevila", dice el principio del texto.

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Luego, completa: "La AFA le solicita a los hinchas de las cuatro instituciones que disfruten del espectáculo entendiéndolo como una verdadera fiesta del deporte más lindo de todos. Vivamos la pasión del fútbol con responsabilidad y cumpliendo con las normas de conducta para que este primer paso pueda ser el primero de muchos otros más".

#PrimeraNacional Ascenso: prueba piloto de público visitante



La AFA informa que los partidos correspondientes a la fecha 10 entre Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley, tendrán parcialidad visitante a modo de prueba piloto.



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Este primer paso será clave. Si la experiencia resulta positiva, podría marcar el inicio de una nueva etapa para el fútbol argentino, con el regreso paulatino de los visitantes en todas las categorías.

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Hay que destacar que la prueba piloto que impulsa la AFA se había aplicado en la novena jornada de la Primera Nacional con cuatro partidos de relevancia que se disputaron en el interior del país: Gimnasia y Tiro vs. Central Norte, Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz, Atlético Güemes vs. Mitre y Patronato vs. Colón.