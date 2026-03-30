La fecha de los clásicos en la Primera Nacional dejó a tres clubes sin técnico y hay otros en la cuerda floja

La exigencia y la falta de paciencia en los procesos son cada vez mayores en el fútbol argentino; sin embargo, en la Primera Nacional esto se vive a flor de piel, ya que tras jugarse la fecha de los clásicos tres entrenadores se quedaron sin trabajo.

La dura caída de Chacarita como local ante Estudiantes de Buenos Aires sentenció una salida doble: el entrenador Matías Módolo y el manager Enrique Borrelli fueron cesados de sus respectivas funciones, según anunció el presidente Néstor Di Pierro en conferencia de prensa.

El ciclo de Módolo constó de solo una victoria en seis partidos, perdió en cuatro ocasiones de manera consecutiva (Güemes, Agropecuario, Rafaela y Estudiantes lo vencieron) e igualó ante San Martín de San Juan por la segunda fecha. Hoy el funebrero está anteúltimo con apenas 4 puntos.

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Otro que quedó sin trabajo fue Fernando "Tete" Quiroz al frente de Gimnasia y Tiro de Salta. En las últimas horas, el entrenador presentó su renuncia y dejó su cargo como director técnico del albo, en una decisión que tomó por sorpresa al entorno del club.

No hubo comunicación oficial acerca de los motivos de su salida y tampoco la dio el entrenador. Sin embargo, en medio del hermetismo, comenzaron a circular versiones de que la decisión estaría vinculada a un problema de salud de un familiar directo, situación que habría pesado en la determinación del técnico.

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Y la otra salida se dio en San Telmo: Marcelo Perugini dejó de ser el técnico del Candombero tras la dura derrota por 0-3 ante Quilmes.

El entrenador llegó al club de la Isla Maciel en esta temporada y dirigió apenas seis partidos con un saldo de una victoria (Colón), dos empates (Chaco For Ever y San Miguel) y tres caídas (Ferro, Acassuso y Quilmes).

Además de las tres bajas en las últimas horas, dos entrenadores se encuentran en la cuerda floja en sus respectivos equipos: Rubén Forestello en Patronato y Leonardo Lemos en Los Andes.