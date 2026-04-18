Glellel tapó el penal y sostuvo a Quilmes en un primer tiempo sin goles

El Cervecero y Nueva Chicago igualan 0 a 0 tras un primer tiempo cambiante, en el que el gran protagonista fue Esteban Glellel, clave para sostener al Cervecero.

El arquero se convirtió en la figura de la etapa inicial al contener un penal ejecutado por Sebastián Cocimano, en una acción determinante para mantener el marcador en cero. La infracción fue clara: Kippes cometió la falta dentro del área y no hubo discusiones. Desde los doce pasos, Glellel se arrojó hacia su derecha y logró una atajada fundamental.

En el desarrollo del juego, Quilmes dominó durante gran parte del primer tiempo, aunque le faltó peso en los últimos metros. Intentó con algunos remates de Lavezzi y Domínguez, pero no fueron suficientes para romper el cero.

Por su parte, Chicago tuvo dificultades para hacerse con la pelota en el inicio, aunque a partir de los 35 minutos logró emparejar el trámite y terminó mejor la etapa. En ese tramo final, el conjunto visitante comenzó a encontrar mayor claridad ante un Quilmes que perdió fluidez y no logró sostener su juego.

Con un arquero determinante y un desarrollo abierto, el partido se mantiene sin goles de cara al complemento.