Arsenal vs. Sporting CP, por la Champions League: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Arsenal recibe hoy miércoles a Sporting CP, desde las 16, en el estadio Emirates, por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El árbitro del partido será Slavko Vini, quien estará acompañado desde el VAR por Pol van Boekel.



El ganador de la serie se enfrentará con el Atlético de Madrid, que ayer se metió entre los cuatro mejores tras eliminar al Barcelona.

Los Gunners de Mikel Arteta están viviendo un momento complicado, ya que perdieron la final de la Carabao Cup ante Manchester City por 2 a 0, fueron eliminados de los cuartos de final la FA Cup frente a Southampton y cayeron por 2 a 1 frente al Bournemouth por la Premier League, lo que dejó al conjunto de Pep Guardiola, al que enfrenta el fin de semana, con chances de alcanzarlo.

El Sporting Lisboa está a cinco unidades del Porto en la Primeira Liga. Teniendo en cuenta el antecedente ante el Bodo/Glimt, que perdieron 3 a 0 en la ida y golearon 5 a 0 en la vuelta, confían en tratar de torcer la historia en Londres.

Probables formaciones de Arsenal vs. Sporting CP por Champions League

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres. DT: Mikel Arteta

Sporting CP: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

Cómo ver en vivo Arsenal vs. Sporting CP por Champions League

El partido entre Arsenal y Sporting Lisboa por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League será televisada por ESPN. Además, vas a poder disfrutarla en vivo online por las plataformas de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.