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Bayern Múnich sorprendió y metió un triunfazo en su visita a Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League

En un entretenido encuentro, el conjunto alemán se quedó con el cruce de ida ante un Bernabéu colmado. La revancha será dentro de ocho días en Alemania.

Con goles del colombiano Luis Díaz y del inglés Harry Kane (en el inicio de la segunda parte), el Bayern Múnich sorprendió al vencer al Real Madrid por 2 a 1 en el mismísimo Santiago Bernabéu, por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El gol del descuento lo marcó el francés Kylian Mbappé, cuando promediaba la segunda etapa. 

Ahora, el duelo pasará a Alemania, cuando el próximo miércoles se enfrenten en el Allianz Arena de la ciudad de Múnich. De allí saldrá un semifinalista para competir por la Orejona. 

EL GOL DE DESCUENTO DEL REAL MADRID: MBAPPÉ

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