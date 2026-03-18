Con un golazo de Julián Álvarez, el Atlético Madrid eliminó al Tottenham y pasó a los cuartos de la Champions League

Por los octavos de final de la Champions League, Atlético de Madrid eliminó a Tottenham por el resultado global, pese a que en el tiempo reglamentario perdió por 3-2 tras los goles de Randal Kolo Muani, Julián Álvarez, Xavi Simons, por duplicado, y Dávid Hancko.

La goleada que el Colchonero consiguió en la ida por 5 a 2 fue vital para arruinar las esperanzas de los londinenses.

En el inicio del complemento, la Araña marcó la igualdad por medio de un golazo al ángulo luego de un contraataque. Pero rápidamente apareció Xavi Simons con una gran definición para devolverle la vida al local.

A falta de 15 minutos para el final del juego, Hancko metió un cabezazo para el empate y así sellar la serie con un global de 7-5 para los dirigidos por Diego Simeone. Sobre el final, Simons puso el 3-2 final, pero no le alcanzó a los de Igor Tudor para forzar la prórroga.

En los cuartos de final, el Atleti tendrá que enfrentar a Barcelona, que viene de golear al Newcastle.