La Selección Argentina jugará contra Guatemala en La Bombonera: el curioso historial en la cancha de Boca

Después de que se cancelara la Finalissima contra España, la Selección Argentina acordó un amistoso frente a Guatemala el próximo 31 de marzo. Este miércoles se confirmó el estadio: La Bombonera.

Tal como sucedió en la previa de Qatar 2022, la Albiceleste jugará su último partido como local en la cancha de Boca. El 25 de marzo de 2022, goleó 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas y se despidió de su gente. Ahora esto se vuelve a repetir para 2026, ya que el Monumental no estaba disponible para esta fecha FIFA porque albergará los shows de la banda AC/DC.

Después de un año y medio, la Selección volverá a jugar en el Estadio Xeneize. Su última presentación había sido el 19 de noviembre de 2024, cuando derrotó 1-0 a Perú, también por la clasificación para la Copa del Mundo.

A lo largo de la historia, Argentina jugó 36 veces en la Bombonera y los registros son favorables: 25 victorias, ocho empates y tres derrotas. La caída más reciente fue contra la Uruguay de Marcelo Bielsa: 2-0 el 16 de noviembre de 2023.

Hasta ese momento en las Eliminatorias, la Albiceleste estaba invicta en la cancha de Boca, aunque permanecía en la memoria popular el triste recuerdo del empate 2-2 ante Perú en 1969 que le impidió clasificarse al Mundial de México 1970.