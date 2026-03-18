La Selección Argentina jugará contra Guatemala en La Bombonera: el curioso historial en la cancha de Boca
La Selección Argentina tendrá su última prueba en el país ante Guatemala, el próximo 31 de marzo en la Bombonera.
Después de que se cancelara la Finalissima contra España, la Selección Argentina acordó un amistoso frente a Guatemala el próximo 31 de marzo. Este miércoles se confirmó el estadio: La Bombonera.
Tal como sucedió en la previa de Qatar 2022, la Albiceleste jugará su último partido como local en la cancha de Boca. El 25 de marzo de 2022, goleó 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas y se despidió de su gente. Ahora esto se vuelve a repetir para 2026, ya que el Monumental no estaba disponible para esta fecha FIFA porque albergará los shows de la banda AC/DC.
Después de un año y medio, la Selección volverá a jugar en el Estadio Xeneize. Su última presentación había sido el 19 de noviembre de 2024, cuando derrotó 1-0 a Perú, también por la clasificación para la Copa del Mundo.
A lo largo de la historia, Argentina jugó 36 veces en la Bombonera y los registros son favorables: 25 victorias, ocho empates y tres derrotas. La caída más reciente fue contra la Uruguay de Marcelo Bielsa: 2-0 el 16 de noviembre de 2023.
Hasta ese momento en las Eliminatorias, la Albiceleste estaba invicta en la cancha de Boca, aunque permanecía en la memoria popular el triste recuerdo del empate 2-2 ante Perú en 1969 que le impidió clasificarse al Mundial de México 1970.