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La Selección Argentina confirmó que jugará con Guatemala en La Bombonera

La Selección Argentina enfrentará a Guatemala en La Bombonera en su último amistoso antes del Mundial 2026, en el regreso al estadio donde venció a Perú con gol de Lautaro Martínez.

Juan Riera
Juan Riera

La Selección Argentina confirmó a través de sus redes sociales que enfrentará a Guatemala en La Bombonera, en lo que será el último amistoso previo al Mundial 2026 de la FIFA que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro marcará la despedida del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante el público argentino antes de viajar a la cita mundialista, donde buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.

El último antecedente en La Bombonera

La última presentación de la Albiceleste en La Bombonera fue en noviembre de 2024, cuando derrotó 1-0 a Perú por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En aquella oportunidad, el gol del triunfo lo convirtió Lautaro Martínez, en un partido que consolidó el buen momento del seleccionado nacional.

El último antecedente en La Bombonera

La última presentación de la Albiceleste en La Bombonera fue en noviembre de 2024, cuando derrotó 1-0 a Perú por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

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