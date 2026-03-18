Con muchas sorpresas, Lionel Scaloni presentó la lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar a Guatemala
Lionel Scaloni reveló la nueva nómina de la Selección Argentina para el amistoso del 31/03 en La Bombonera.
Lionel Scaloni presentó este miércoles la última lista de convocados antes de que la Selección Argentina dispute el Mundial 2026. Tras la cancelación de la Finalissima, la Albiceleste enfrentará a Guatemala el martes 31 de marzo en la Bombonera y se despedirá de sus hinchas.
El entrenador sorprendió con la inclusión de futbolistas como Gabriel Rojas, de Racing, y Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata. Del fútbol argentino, también están presentes Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes.
Por otro lado, están Juan Musso y José López, que se encaminan a ser el tercer arquero y delantero centro en la cita mundialista. De los más jovenes, se destaca la presencia de Máximo Perrone, Nicolás Paz, Valentín Barco y Gianluca Prestianni.
Para cerrar, tres habituales convocados se quedan afuera por temas físicos: Gio Lo Celso, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez.
Scaloni reunirá a sus jugadores en el país para realizar una serie de prácticas y ultimar detalles en la previa del Mundial. Será la última vez que se junten antes de la Copa del Mundo.