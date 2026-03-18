Con muchas sorpresas, Lionel Scaloni presentó la lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar a Guatemala

Lionel Scaloni presentó este miércoles la última lista de convocados antes de que la Selección Argentina dispute el Mundial 2026. Tras la cancelación de la Finalissima, la Albiceleste enfrentará a Guatemala el martes 31 de marzo en la Bombonera y se despedirá de sus hinchas.

El entrenador sorprendió con la inclusión de futbolistas como Gabriel Rojas, de Racing, y Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata. Del fútbol argentino, también están presentes Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes.

Por otro lado, están Juan Musso y José López, que se encaminan a ser el tercer arquero y delantero centro en la cita mundialista. De los más jovenes, se destaca la presencia de Máximo Perrone, Nicolás Paz, Valentín Barco y Gianluca Prestianni.

Para cerrar, tres habituales convocados se quedan afuera por temas físicos: Gio Lo Celso, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez.

#SelecciónMayor %uD83D%uDCCBLista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo.



¡Vamos Argentina! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/dzyWhNClTD — %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Selección Argentina %u2B50%u2B50%u2B50 (@Argentina) March 18, 2026

Scaloni reunirá a sus jugadores en el país para realizar una serie de prácticas y ultimar detalles en la previa del Mundial. Será la última vez que se junten antes de la Copa del Mundo.