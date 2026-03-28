El no tan buen historial de Racing en Copa Argentina

Racing Club de Avellaneda volverá a presentarse hoy sábado en la Copa Argentina cuando enfrente a San Martín de Formosa, en su debut en la edición 2026. Más allá de la diferencia de categorías, el contexto no es favorable para la "Academia", que arrastra un historial irregular en el certamen.

El mejor desempeño de Racing en la Copa Argentina se remonta a 2012, en la primera edición del formato actual. En aquella oportunidad, el equipo de Avellaneda llegó hasta la final, pero cayó 2-1 frente a Boca Juniors.

Desde entonces, el recorrido estuvo marcado por altibajos y varias decepciones, incluso en instancias tempranas.

Algunas derrotas históricas

Uno de los golpes más recordados se dio en 2013, cuando Racing quedó eliminado en su debut ante Tristán Suárez. Sin embargo, no fue un caso aislado.

También se despidió en su primer partido en 2018 y 2019, tras caer frente a Sarmiento de Resistencia y Boca Unidos, respectivamente, en ciclos que tuvieron como entrenador a Eduardo Coudet.

Sus mejores campañas recientes

Más allá de los tropiezos, Racing logró algunas actuaciones destacadas en los últimos años. En 2015 alcanzó las semifinales, donde perdió 1-0 ante Rosario Central.

En tanto, su mejor rendimiento reciente fue en 2025, cuando llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que cayó por la mínima frente a River Plate.

Un debut con presión

El partido ante San Martín de Formosa aparece como una oportunidad para cambiar la historia reciente en la Copa Argentina. Racing buscará evitar otro tropiezo inesperado y avanzar en un torneo que, pese a su irregularidad, siempre ofrece la posibilidad de pelear por un título y asegurar un lugar en competencias internacionales.

El historial de Racing por Copa Argentina