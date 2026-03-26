Bombazo: la FIFA oficializó cinco nuevas reglas para el Mundial 2026

El fútbol no para de cambiar y el Mundial 2026, que arrancará en menos de tres meses, será una prueba de ello.

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Tanto es así que la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes tendrá también normas novedosas en el reglamento.

En ese sentido, la FIFA oficializó este jueves cinco flamantes reglas que modificarán el juego de manera sustancial.

La primera de ellas tiene que ver con el tiempo de demora en los cambios de futbolistas. El jugador saliente tendrá 10 segundos para dejar el campo y, de no cumplir con ese lapso, su reemplazo tendrá que esperar un minuto para ingresar.

A su vez, se aplicará un cronómetro de cinco segundos para los saques de arco y los laterales. El castigo por no efectuar la reanudación implicará la pérdida de la posesión.

Por otro lado, quien reciba atención médica adentro de la cancha tendrá que salir hacia un costado y aguardar 60 segundos para reincorporarse, siempre y cuando no se trate de una infracción sancionada con tarjeta.

Respecto al árbitraje, el VAR ampliará su influencia y podrá revisar, no solo las tarjetas amarillas que deriven en roja, sino también los corners mal dados.

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Además, se reforzó la medida relacionada con la llamada "zona de capitanes". Únicamente quienes lleven cinta podrán exigirle explicaciones al árbitro, en tanto que el resto de los futbolistas podrían ser sancionados con tarjeta amarilla.