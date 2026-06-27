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Croacia vs. Ghana, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Croacia y Ghana juegan un partido atractivo por el Grupo L del Mundial 2026 de la FIFA. Ambos seleccionados buscarán una victoria que los clasifique a los 16vos de final de la Copa del Mundo.

Juan Riera
Juan Riera
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Croacia y Ghana jugarán hoy sábado, desde las 16 en el Philadelphia Stadium, por la fecha 3 del Grupo L del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro del encuentro será el canadiense Drew Thomas Fischer, quien estará acompañado con sus asistentes y compatriotas Micheal Andrew BarwegenLyes Arfa, mientras que el cuarto árbitro será el neozelandés Campbell-Kirk Kawana-Waugh.

El seleccionado croata, liderado por Luka Modric, va por un triunfo que le permita continuar en la competición, ya que hasta el momento tiene apenas tres unidades, tras haber caído ante Inglaterra por 4 a 2 en el debut y luego de haberle ganado 1 a 0 ante Panamá.

El combinado ghanés le ganó con lo justo a Panamá por 1 a 0 y en el segundo cotejo logró un meritorio empate ante Inglaterra por 0 a 0, lo que lo hace ilusionarse para pasar a los 16avos de final.

Probables formaciones de Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanicic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic, Martin Baturina; Marco Pasalic, Ante Budimir e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic

Ghana: Benjamin Asare, Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Iñaki Williams, Jordan Ayew y Antoine Semenyo. DT: Carlos Queiroz

Cómo ver en vivo Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026

El partido entre Croacia y Ghana por el Mundial 2026 será televisado por DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow y DGO. 


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