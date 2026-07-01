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Inglaterra vs. Congo, por los 16avos. del Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Inglaterra busca dar un paso más hacia la gloria cuando enfrente por los octavos de final del Mundial 2026 al sorprendente Congo.

Juan Riera
Juan Riera
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Inglaterra y Congo juegan hoy miércoles, desde las 13 en el Atlanta Stadium, por los 16avos. de final del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro será el jordano Adham Makhadmeh, quien tendrá como sus asistentes a sus compatriotas Mohammad AlkalafAhmad Alroalle, mientras que el cuarto árbitro será el saudí Khalid Alturais y el quinto Mohammed Alabakry. Además, el qataría Khamis Al Marri estará a cargo del VAR y el emirato Mohammed Obaid Khadim estará a cargo del AVAR y el estadounidense Joe Dickerson del SVAR.

Inglaterra lideró el Grupo L con victoria ante Croacia por 4 a 2, empate ante Ghana 0 a 0 y un triunfo ante Panamá por 2 a 0. Se sostiene gracias a un gran Jude Bellingham y los goles de Harry Kane.

Congo finalizó tercero en el Grupo K gracias a un meritorio empate con Portugal 1 a 1, una derrota ante Colombia por 1 a 0 y un triunfo ante Uzbekistán por 3 a 1. Eso le alcanzó para pasar de ronda.

Probables formaciones de Inglaterra vs. Congo por los 16avos del Mundial 2026

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford. DT: Tomas Tuchel

Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau, Brian Cipenga; Cédric Bakambu y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre

Cómo ver en vivo Inglaterra vs. Congo por los 16avos del Mundial 2026

El partido entre Inglaterra y Congo por los 16avos. del Mundial 2026 será televisado por DSports y TV Pública. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.

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