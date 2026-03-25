Atención Selección Argentina: cuáles son las fechas límites para presentar las listas del Mundial 2026

El comienzo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y las diferentes selecciones que participarán de la máxima cita futbolística comienzan a organizar sus respectivos tiempos. En las últimas horas, se establecieron las fechas límite para la presentación de las listas de jugadores, un paso determinante en la planificación de cada equipo nacional. En la Selección Argentina, la expectativa crece y cada posible lista empieza a analizarse con lupa.

En primer lugar, todas las selecciones deberán entregar una nómina preliminar de hasta 55 futbolistas antes del 11 de mayo. Se trata de un listado amplio que funciona como base para el seguimiento final de los cuerpos técnicos, contemplando posibles lesiones, bajos rendimientos o cambios de último momento.

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Luego llegará el recorte definitivo, ya que el 30 de mayo será la fecha tope para oficializar las listas finales, que podrán incluir un máximo de 26 jugadores. Esos serán los nombres que representarán a cada país en la competencia y quedarán habilitados para disputar el torneo.

De esta manera, los entrenadores tendrán poco más de dos semanas entre una instancia y otra para tomar decisiones cruciales. En ese lapso se definirán los últimos lugares, siempre bajo la lupa del presente futbolístico y el estado físico de los convocados.

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Con el calendario ya confirmado, empieza a jugarse otro partido: el de las especulaciones, los debates y las sorpresas que, como en cada Mundial, nunca faltan.