Máxima preocupación en la Selección Argentina por el estado físico de Rodrigo De Paul

Una ausencia encendió las alarmas en la Selección Argentina a pocos días de volver a la acción. Rodrigo De Paul no viajó con Inter Miami de Javier Mascherano para el duelo ante New York City por la Major League Soccer y su situación física comenzó a ser seguida de cerca por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

El mediocampista, que estuvo presente en los festejos de cumpleaños de su novia Tini Stoessel y en un videoclip de la artista del que también participó Lionel Messi, arrastra una contusión muscular en la pierna izquierda, producto de un fuerte golpe sufrido en el último encuentro frente a Nashville SC. Desde el club llevaron tranquilidad y aclararon que fue preservado por precaución, descartando en principio una lesión de gravedad.

La gran duda: ¿llega a los amistosos?

Con los compromisos ante Mauritania (27 de marzo) y Zambia (31) en el horizonte, la presencia de De Paul es hoy una incógnita. Si bien el diagnóstico no enciende luces rojas, la decisión final no dependerá solo de la evolución médica.

El cuerpo técnico argentino mantiene una postura firme: evitar riesgos innecesarios. Y en ese sentido, los amistosos no representan una excepción, sobre todo en un año clave en el que la Albiceleste buscará llegar en plenitud a la próxima Copa del Mundo.

El contexto que preocupa

Además de la molestia física, hay un factor que pesa: el desgaste. De Paul viene de una seguidilla exigente en la MLS, donde fue titular en cinco de los seis partidos de "Las Garzas" y completó la mayoría de los minutos.

Su única pausa fue ante Charlotte, en una clara intención de administrar cargas. Este panorama podría inclinar la balanza hacia una decisión conservadora por parte de Scaloni.

Opciones en el mediocampo

En caso de que el volante no esté disponible, el entrenador cuenta con variantes para reconfigurar el equipo. Exequiel Palacios, Máximo Perrone y Valentín Barco aparecen como alternativas para ocupar su lugar.

Por lo pronto, todo dependerá de su evolución en los próximos días. En una semana que parecía tranquila, la Selección vuelve a estar en alerta.