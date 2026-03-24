Así Messi llegó a la Argentina para los amistosos ante Mauritania y Zambia en La Bombonera

Lionelo Messi llegó a las 6.48 de hoy martes al Aeropuerto de Ezeiza y la Selección Argentina ya tiene a su capitán en el predio de la AFA que lleva su nombre, de cara a los amistosos contra Mauritania el viernes y contra Zambia el martes por una nueva fecha FIFA.

El capitán del campeón del mundo en Qatar 2022 viene de jugar los 90 minutos para un Inter Miami que venció por 3 a 2 a New York City por la Major League Soccer. En dicho partido, "La Pulga" anotó un lindo gol de tiro libre y finalizó el cotejo normalmente.

PASE, MAESTRO, LO ESTÁBAMOS ESPERANDO %uD83D%uDC51



©%uFE0F Messi ya está en el país para disputar la fecha FIFA de marzo con la #SelecciónArgentina. pic.twitter.com/e4GnMSeHiv — TyC Sports (@TyCSports) March 24, 2026

La buena noticia es que Scaloni ya cuenta con la totalidad de los convocados, teniendo en cuenta las bajas de Gonzalo Montiel de River Plate y de Leonardo Balerdi de Olympique de Marsella por problemas musculares. En lugar del central fue llamado Lucas Martínez Quarta, defensor del equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet.

El partido ante Zambia tendrá un gustito especial debido a que podría ser el último de Messi en nuestro país con la camiseta de la Selección Argentina, debido a que se espera su retiro de la celeste y blanca post Mundial 2026 de la FIFA, que se va a desarrollar en Estados Unidos, México y Canadá.