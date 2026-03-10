Sebastián Báez cayó ante Daniil Medvedev y ya no quedan argentinos en Indian Wells

El argentino Sebastián Báez quedó eliminado del Masters 1000 de Indian Wells tras perder en sets corridos frente al ruso Daniil Medvedev, quien se impuso por 6-4 y 6-0 en la tercera ronda del torneo.

El ex número 1 del mundo necesitó una hora y 18 minutos para quedarse con la victoria y avanzar a los octavos de final, instancia en la que se enfrentará al estadounidense Alex Michelsen.

Clinical %uD83D%uDCAA



Daniil Medvedev beats Baez in a Hurry 6-4 6-0 to book his spot in the last 16 %uD83D%uDCAA#TennisParadise pic.twitter.com/mZbcg2UXWS — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2026

Báez dio pelea en el primer set, pero Medvedev fue más efectivo

Durante el primer set, el bonaerense logró sostener un buen nivel y le jugó de igual a igual al ruso. Incluso generó algunas oportunidades de quiebre que podrían haber cambiado el desarrollo del partido.

Sin embargo, Medvedev defendió con solidez su servicio en los momentos clave y consiguió el único quiebre del parcial, suficiente para llevarse la manga inicial por 6-4.

Un segundo set sin respuestas para el argentino

En el segundo set el panorama cambió por completo. Con mayor confianza y dominio del juego, Medvedev tomó rápidamente el control del partido.

Báez, en cambio, se mostró golpeado desde lo anímico y no logró sostener el nivel del inicio. El ruso aprovechó cada oportunidad y cerró el partido con un contundente 6-0 para sellar su clasificación.

Medvedev llega en racha tras su título en Dubái

El ruso atraviesa un gran momento en el circuito. Antes de llegar a Indian Wells, se consagró campeón del ATP 500 de Dubái, resultado que reforzó su confianza para volver a competir por los grandes torneos del calendario.

Medvedev, que fue número 1 del mundo en 2022, buscará ahora seguir avanzando en el primer Masters 1000 de la temporada.

Buen inicio de temporada para Báez pese a la eliminación

Más allá de la derrota, Báez venía mostrando una buena regularidad en el inicio del 2026.

El argentino alcanzó:

Final en el ATP 250 de Auckland

Semifinales en el Argentina Open

Semifinales en el ATP 250 de Santiago de Chile

Además, en Indian Wells había conseguido dos buenos triunfos ante el taiwanés Tseng Chun-hsin y el checo Jiri Lehecka (22°).

Sin argentinos en el cuadro masculino de Indian Wells

Con la eliminación de Báez, ya no quedan tenistas argentinos en el cuadro de singles masculino del Masters 1000 de Indian Wells.

El otro representante nacional que había alcanzado la tercera ronda fue Francisco Cerúndolo (19°), quien también quedó eliminado este lunes tras perder ante el británico Jack Draper (14°) por 6-1 y 7-5.