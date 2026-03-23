Cerúndolo vs Medvedev en el Masters 1000 de Miami: hora, TV y un duelo clave ante un Top 10

Francisco Cerúndolo afrontará este lunes un desafío de alto nivel cuando se enfrente al ruso Daniil Medvedev, por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami.

El encuentro está programado para las 13 de Argentina y representa una gran oportunidad para el tenista porteño, que buscará dar el golpe ante uno de los jugadores más importantes del circuito. La televisación de será por ESPN 2.

Un duelo exigente ante un ex número 1

Medvedev llega en un gran momento: fue finalista en el Indian Wells y continúa mostrando un nivel cercano al que lo llevó a ser número 1 del mundo en 2022. Su experiencia en este tipo de instancias lo convierte en un rival de máxima exigencia.

Para Cerúndolo, este partido será una medida clave para evaluar su presente ante la élite del tenis mundial.

Cómo llegan Cerúndolo y Medvedev

El argentino debutó directamente en la segunda ronda del torneo por estar entre los 32 preclasificados. En su estreno, venció con solidez a su compatriota Thiago Tirante, mostrando un buen nivel desde el inicio.

Por su parte, Medvedev tuvo que trabajar más de la cuenta en su debut: tras perder el primer set, logró revertir el partido ante el japonés Rei Sakamoto.

Historial entre Cerúndolo y Medvedev

A pesar de coincidir hace años en el circuito ATP, este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos jugadores, lo que suma un condimento especial al cruce.

Un partido clave para el argentino

Cerúndolo intentará aprovechar su buen presente y dar uno de los grandes golpes del torneo. Un triunfo ante Medvedev no solo lo metería en octavos de final, sino que también reforzaría su crecimiento frente a rivales del Top 10.