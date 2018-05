quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Roma al abandonar hoy por una molestia en el aductor de la pierna derecha el partido que perdía con el belgapor 6-2, 4-5 y 40 iguales con el europeo al servicio.Delpo, sexto en el ranking mundial de la ATP, perdía con Goffin (10) al cabo de una hora y 48 minutos cuando dijo basta aquejado por el dolor en la pierna que le impedía desplazarse cómodo, y entregó un partido que nunca lo tuvo como dominador y en el que mostró un nivel inferior al que había lucido el pasado miércoles en su debut.El tandilense, de 29 años, se presentó en Roma hace 24 horas con una victoria sobre el promisorio griego(43) y se sabía que debía crecer en su juego para doblegar a un tenista sólido como Goffin, quien hace tres años que se mantiene entre los 15 primeros del mundo y tenía un historial igualado con el argentino de una victoria para cada uno en partidos jugados en 2016 sobre superficie rápida.En el polvo de ladrillo del Foro Itálico, el partido transitó, al principio, entre la enorme potencia de Delpo y la velocidad del belga, quien además mostraba una gran devolución de servicio.El tandilense, sin demasiada movilidad e impreciso, cedió rápido su saque y quedó abajo por 2-1 en el marcador ante un rival que le traía todo y lo complicaba con aperturas hacia los costados y mucha precisión.El belga logró otro quiebre más, se adelantó 5-2 y luego sacó sin fisuras para llevarse el set inicial en media hora por 6-2.En el segundo parcial, Del Potro acusó molestias en el aductor y fue revisado por el médico, pero decidió continuar en el partido y ajustó su juego, ya que con mayor precisión en sus tiros de derecha y buenas devoluciones quebró por primera vez a Goffin, se adelantó 4-2 y por primera vez pareció sentirse cómodo sobre una superficie que no es la más favorable a su juego.Sin embargo, Del Potro cedió su saque en el juego siguiente, pero luego quebró de nuevo al belga y se adelantó 5-3, parecía encaminarse a ganar el set.Fue entonces cuando resurgieron las dudas, falló mucho con su derecha y el belga recuperó el quiebre en el juego siguiente para dejar el marcaodr 5-4.Con Goffin al servicio, el argentino dispuso de un break point que dejó escapar y luego llegó la definición, cuando intentó atrapar un smash de Goffin sobre su derecha, ahí sintió de nuevo el tirón en el aductor y cuando se paró a esperar el servicio ya no podía moverse, por eso caminó lentamente hacia la red y saludó a su rival.Del Potro, quien también había perdido en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid la semana pasada, no comenzó bien la gira sobre polvo de ladrillo que tendrá como punto máximo Roland Garros, el segundo Grand Slam del año que se jugará desde el 27 de mayo en París.El tandilense será revisado en las próximas horas en Roma para constatar que la molestia sea algo mejor y así podrá llegar en buenas condiciones físicas a Roland Garros.En otros resultados de la jornada, el italianoavanzó a cuartos de final tras imponerse sobre el alemánpor 6-4 y 6-4 y el españoltambién se metió entre los ocho mejores del torneo al superar al francéspor 6-4, 6-7 (3-7) y 6-2.En tanto, el súper campeónle ganó sin demasiados sobresaltos al canadiensepor 6-4 y 6-1.