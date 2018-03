El ex dirigente de Boca Marcelo London fue atacado a tiros por delincuentes que intentaron robarle un bolso con entradas para el partido del sábado con Tigre en La Bombonera cuando circulaba en su camioneta por el partido bonaerense de Avellaneda.



El hecho, que fue denunciado en la comisaría 1ra., ocurrió el jueves último por la tarde pero fue divulgado este viernes por el propio dirigente, que hoy no ocupa ningún cargo en la Comisión Directiva pero permanece como un hombre cercano al presidente Daniel Angelici.



"Vivimos un momento bastante desagradable, pero ya pasó. Nos persiguieron y nos atacaron. 'Dame el bolso, dame el bolso', me gritaban los ladrones", contó London en declaraciones al canal TN.



Después de retirar entradas en el club, una práctica habitual de los jueves para directivos y presidentes de agrupaciones, London circulaba en una camioneta por la bajada del Puente Pueyrredón cuando fue abordado por cuatro delincuentes en moto.



El vehículo, de marca la marca surcoreana Kia, era manejado por su hijo y el ex secretario general de Boca iba en el asiento del acompañante con su ventanilla baja.



En principio, uno de los delincuentes lo hirió en una mano con un cuchillo y posteriormente, al no conseguir el botín, sus cómplices balearon con la camioneta que tenía sus vidrios blindados. Uno de los agresores cayó de una de las motos pero se dio a la fuga.



"Todo sucedió en 20 segundos, no creo que haya sido al voleo, se está investigando si nos siguieron desde el club", concluyó el actual titular de la agrupación Resurgimiento Boquense.